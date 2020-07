Tudi Ivanišević in Dimitrov prebolela okužbo s koronavirusom

Monte Carlo, 14. julija - Kot kaže, so udeleženci dobrodelnega teniškega turnirja Adria Tour, ki je prejšnji mesec potekal v Beogradu in Zadru, okužbo s covidom-19 uspešno preboleli. Da sta prebolela okužbo z novim koronavirusom, sta prek družbenih omrežij sporočila še bolgarski igralec Grigor Dimitrov in hrvaška legenda Goran Ivanišević.