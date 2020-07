Na Brežiškem prenova regionalne ceste Mokrice-Obrežje

Mokrice/Obrežje, 14. julija - Občina Brežice in Direkcija RS za infrastrukturo sta podpisali pogodbo o sodelovanju pri prenovi regionalne ceste in gradnji pločnika od mejnega prehoda Slovenska vas do Mokric oz. tamkajšnjega odcepa za avtocesto. Naložba bo stala nekaj več kot 910.000 evrov. Občina bo pokrila približno dve petini in direkcija za infrastrukturo preostanek naložbe.