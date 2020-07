Tokio, 14. julija - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes v povprečju znižali. Vlagatelje skrbi rast števila okužb z novim koronavirusom po svetu in ponovno uvajanje omejitvenih ukrepov ter napetost v odnosih med ZDA in Kitajsko, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.