Ljubljana, 14. julija - Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so policisti v ponedeljek od 6. ure do danes do 6. ure na Bregu pri Ribnici, v Ščurkih, Slivnici in Ljubljani izsledili in prijeli 27 tujcev, državljanov Maroka in Alžirije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.