Handanović z Interjem na drugo mesto serie A

Milano, 14. julija - Nogometaši milanskega Interja, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Samir Handanović, so se šest krogov pred koncem italijanskega prvenstva prebili na drugo mesto serie A. Sinoči so na domačem stadionu San Siro v 32. krogu s 3:1 premagali Torino in zaradi boljše gol-razlike prehiteli doslej drugouvrščeni Lazio.