V Kaliforniji zaradi širjenja novega koronavirusa uvajajo dodatne ukrepe

Sacramento, 14. julija - V ZDA se je po podatkih univerze Johns Hopkins do ponedeljka zvečer z novim koronavirusom okužilo 3,36 milijona ljudi, zaradi covida-19 pa jih je umrlo skoraj 135.600. Zaradi hitrega širjenja koronavirusa v Kaliforniji, kjer so doslej potrdili 333.000 okužb, je tamkajšnji guverner Gavin Newsom znova ukazal zapreti bare, restavracije in kinodvorane.