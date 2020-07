Dnevnik o vrnitvi Narodnega doma in fojbah (14. 7.)

Ljubljana, 13. julija - Ervin Hladnik Milharčič v komentarju "Italijani so naši bratje. Vsakih sto let." piše o tem, da sta slovenska in italijanska država ob vrnitvi Narodnega doma in polaganju vencev v Bazovici pustili vtis, kot da so bile občasne napetosti med njima zgolj nesporazum o dogodkih, ki jih je zabrisal čas.