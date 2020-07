Večer o uspešnosti spravnega srečanja Pahorja in Mattarelle (14. 7.)

Maribor, 13. julija - Boris Jaušovec v komentarju Pahor in Mattarella piše o ponedeljkovem srečanju predsednikov Slovenije in Italije. Po avtorjevem mnenju bomo uspešnost dejanja sprave lahko ocenjevali šele v odmevih predvsem italijanskih medijev, dejanjih politikov in po uveljavitvi meddržavnega poročila mešane komisije o zgodovini odnosov med narodoma v Italiji.