Finance o čudnih poteh vlade Janeza Janše (14. 7.)

Ljubljana, 13. julija - Jurij Šimac v komentarju Kaj je Janezu Janši? piše o tem, da je vlada Janeza Janše ob začetku epidemije dobro odreagirala. Ukrepi so bili hitri in učinkoviti, večinoma pa so naslovili vse, ki so potrebovali pomoč. Avtorja tako čudi nemoralno delovanje vlade po krizi, ki ne prispeva k nadaljnjemu reševanju izzivov, ki so pred nami.