Ameriški potrošniki ostajajo zaskrbljeni zaradi delovnih mest in financ

New York, 13. julija - Raziskava newyorške izpostave ameriške centralne banke Federal Reserve ugotavlja, da so bile ameriške družine junija še vedno zaskrbljene zaradi delovnih mest in financ, pri čemer so sicer bile nekoliko manj pesimistične, kot so bile maja. Vendar pa je bila raziskava opravljena pred zadnjo rastjo okužb s koronavirusom po ZDA.