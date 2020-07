EU za dvotirni pristop do Turčije in z obsodbo spremembe statusa Hagije Sofije v mošejo

Bruselj, 13. julija - Zunanji ministri EU so danes v Bruslju podprli dvotirni pristop do Turčije - tako preučitev možnosti za umiritev napetosti kot pripravo novih sankcij. Ob tem so obsodili odločitev turških oblasti, da status nekdanje istanbulske katedrale Hagija Sofija spremenijo iz muzeja v mošejo, je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.