Vodstvo serie A bo zaprosilo za navzočnost gledalcev na tekmah

Rim, 13. julija - Vodstvo italijanske nogometne lige bo Italijansko nogometno zvezo (FIGC) in pristojne oblasti zaprosilo, da delno odprejo stadione za navijače, poročajo tuje tiskovne agencije. Gledalci so lahko na italijanskih stadionih zadnjič uživali 1. marca, preden so v veljavo stopili strogi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa.