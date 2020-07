Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 7.)

Ljubljana, 13. julija - Tuje tiskovne agencije so poročale o vrnitvi Narodnega doma slovenski manjšini in o srečanju slovenskega in italijanskega predsednika Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, ki sta položila venca k obeležjem v Bazovici. Poročale so tudi o novih primerih okužb s covidom-19 in o tem, da bo uporaba mobilne protikoronske aplikacije prostovoljna.