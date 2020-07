V izobraževalnem programu Evropski žanrski forum tudi projekt iz Slovenije

Zagreb, 14. julija - Izobraževalni program Evropski žanrski forum (European Genre Forum), ki spodbuja bodoče evropske ustvarjalce žanrske filmske industrije, bo v šesti izdaji vključeval tudi projekt The Vultures Vide Breže in producenta Zorana Dževerdanovića. Sprejetih je bilo osem projektov, ki jih bodo z mentorji razvijali v Zagrebu in Tallinnu.