Umrla najmlajša hčerka Nelsona Mandele

Johannesburg, 13. julija - Zindzi Mandela, najmlajša hčerka prvega temnopoltega predsednika Južne Afrike in ikone boja proti apartheidu Nelsona Mandele, je danes umrla v bolnišnici v Johannesburgu, so sporočili njena družina in predsednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa. Stara je bila 59 let in tako kot njena starša se je borila proti apartheidu.