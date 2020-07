Na hrvaških avtocestah letos manj prometa in pobranih cestnin

Zagreb, 13. julija - Na 1112 kilometrih hrvaških avtocest, s katerimi upravljata javni podjetji Hrvatske autoceste (hac) in Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ), se je od začetka leta do drugega julijskega konca tedna obseg prometa zmanjšal za 28 odstotkov. Cestnin pa so pobrali 30 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, so danes za STA povedali v Hacu.