Tudi na newyorških borzah prevladuje prešerno vzdušje

New York, 13. julija - Pozitivno vzdušje z azijskih in evropskih borz se je preneslo tudi v New York. Vlagatelji optimistično pričakujejo začetek sezone objav poslovnih rezultatov, v kateri bodo podjetja razkrila poslovanje v drugem letošnjem četrtletju. Upajo tudi na hiter razvoj cepiva proti novemu koronavirusu.