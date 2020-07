Čarterske lete v Grčijo vzpostavila še turistična agencija Intelekta

Brnik, 13. julija - Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je danes začel leteti še tretji ponudnik čarterskih letov, in sicer Aegean Airlines v organizaciji turistične agencije Intelekta. Na združenem letu na Rodos in Karpatos je na počitnice odpotovalo 163 potnikov. Na letališču pa po Dubrovniku in grških otokih pričakujejo čarterje še do nekaterih drugih destinacij.