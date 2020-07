V nevladnih organizacijah pozivajo vlado k podpori predlogu, da se nameni pet odstotkov sredstev za odpravo revščine v državah EU

Ljubljana, 13. julija - Zveza prijateljev mladine Slovenije, Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij pozivajo vlado k podpri predlogu, da se v okviru Evropskega socialnega sklada plus v proračunu EU 2021-27 nameni vsaj pet odstotkov sredstev za odpravo revščine otrok v vseh državah EU.