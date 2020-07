Ansambel bratov Avsenik nominiran za nagrado državljan Evrope

Ljubljana, 13. julija - Ansambel bratov Avsenik je nominiran za nagrado državljan Evrope. "Ansambel je v svetovnem merilu najuspešnejša slovenska glasbena skupina. Štiri desetletja so bili ambasadorji slovenske glasbe in promotorji evropske kulturne dediščine," so sporočili iz Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu.