Na sodišču znova o nabavi materiala na ortopedski kliniki

Ljubljana, 13. julija - Na današnjem nadaljevanju sojenja v aferi domnevne korupcije v zdravstvu je bila pozornost znova namenjena nabavi medicinskega materiala in donacijam na ortopedski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana v letih od 2008 do 2013. Sodišče je tokrat pozvalo k pričanju štiri kirurge, ki so bili v tem obdobju zaposleni na kliniki.