V Severni Makedoniji volitve v znamenju epidemije covida-19

pripravila Vesna Rojko

Skopje, 13. julija - Severna Makedonija je po Srbiji in Hrvaški tretja balkanska država, v kateri volijo nov parlament kljub naraščanju okužb z novim koronavirusom. Zaradi epidemije so glasovanje na predčasnih parlamentarnih volitvah podaljšali na kar tri dni. Pred glavnim volilnim dnem v sredo tako danes že volijo okuženi in tisti v samoizolaciji.