Odpoklic prehranskega dopolnila za otroke

Ljubljana, 13. julija - Proizvajalec Pharmacare Laboratories Pty Ltd je iz prodaje odpoklical prehransko dopolnilo za otroke Nature's Way Kids Smart Vita Gummies Omega 3 DHA Fish oil. V izdelku so namreč prisotne neoznačene mlečne beljakovine, ki lahko pri otrocih z alergijo povzročijo resne alergijske reakcije.