Avstrijec v nehumanih razmerah v kombiju prevažal 20 tujcev

Šentjernej, 13. julija - Šentjernejski policisti so v noči na nedeljo pri Maharovcu ustavili kombi avstrijskih registrskih oznak. Ugotovili so, da je 36-letni Avstrijec v vozilu v nehumanih razmerah prevažal 20 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s PU Novo mesto. Voznika so pridržali, tujce pa kasneje predali hrvaškim policistom.