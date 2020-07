Na celjskem je vsak tretji motorist kršil cestno prometne predpise, vsak petnajsti opit

Celje, 13. julija - Policisti so na območju Policijske uprave Celje v preteklem tednu med kontrolo prometa posebno pozornost namenili varnosti motoristov, mopedistov in kolesarjev. Pri tem so ugotovili, da je vsak tretji motorist kršil cestno prometne predpise, vsak petnajsti je bil opit, pod vplivom alkohola je vozil tudi vsak sedmi kolesar, so sporočili s PU Celje.