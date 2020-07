V DZ namesto poslanskih vprašanj najprej vprašanje Janševega tvita o Srebrenici

Ljubljana, 13. julija - Današnje nadaljevanje seje DZ se je namesto s poslanskimi vprašanji začelo z zahtevo poslancev SD in Levice, naj se predsednik vlade Janez Janša opraviči za svoj nedavni tvit glede Srebrenice. Janša se je namesto opravičila odločil za pojasnilo tvita, zato so poslanci SD in Levici zapustili sejo.