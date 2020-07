Zupanc: Letošnje ocene na maturi kljub epidemiji primerljive s preteklimi leti

Ljubljana, 13. julija - Splošno maturo je uspešno opravilo 93,92 odstotka dijakov četrtih letnikov, ki so jo opravljali prvič, poklicno pa 92,59 odstotka tistih, ki so jo opravljali prvič. Ocene so kljub epidemiji primerljive s preteklimi leti, meje so se denimo pri matematiki spustile, pri slovenščini pa zvišale, je dejal direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc.