Zdravstveni inšpektorat med vikendom opravil 945 nadzorov spoštovanja karantene in ugotovil več kršitev

Ljubljana, 13. julija - Zdravstveni inšpektorji so od petka do nedelje opravili 945 nadzorov spoštovanja karantene. Ugotovili so, da je 760 oseb spoštovalo karantensko odločbo, 40 oseb niso našli, v 32 primerih pa so navedle lažen ali napačen naslov. Inšpektorji so na vrata zaman trkali v 15 primerih, v 11 pa so bili neuspešni pri dostopu do zasebnega zemljišča.