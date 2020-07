Število okuženih z novim koronavirusom v svetu še naprej narašča

Ljubljana, 13. julija - V minulih 14 dneh je število okuženih z novim koronavirusom po svetu naraščalo, epidemiološke razmere so se slabšale predvsem na Zahodnem Balkanu, pa tudi v ZDA in Braziliji. STA objavlja tabelo s podatki o epidemiološkem statusu in številu okuženih z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh za izbrane države po svetu.