Pahor: Današnji dan v Trstu navdih za skupen evropski dom

Trst, 13. julija - Današnja predaja lastništva Narodnega doma v Trstu v roke slovenske manjšine v Italiji in drugi današnji dogodki so lahko navdih "za naš skupen evropski dom" in dodatno vzpodbudo sožitju med državama, je v nagovoru slovenskim medijem v Narodnem domu dejal predsednik republike Borut Pahor.