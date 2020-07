Kmetje ogorčeni, ker so partnerji iz žitne verige odpovedali pogovore o odkupu

Murska Sobota, 13. julija - Kmetje so ogorčeni, ker so partnerji iz žitne verige odpovedali pogovore o odkupu pšenice, ki bi se morali nadaljevati danes. Odkupovalci so namreč sami določili cene, ki so za okoli 10 evrov nižje od lanskih, sindikat kmetov pa jim očita celo kartelno določanje cen in zavrača uradne izračune stroškov pridelave.