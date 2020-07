Lani v Sloveniji z vlaki prepeljanih skoraj 22 milijonov ton blaga

Ljubljana, 13. julija - V Sloveniji je bilo lani z vlaki prepeljanih več kot 21,9 milijona ton blaga, kar je tri odstotke več kot leto prej. Kot so sporočili iz statističnega urada, je bilo 86 odstotkov blaga prepeljanega v mednarodnem prevozu. Za tri odstotke so se v primerjavi z letom 2018 okrepili tudi tonski kilometri, in sicer so jih lani opravili 5292 milijonov.