V okviru Ljubljana festivala balet Falling Angels iz Maribora

Ljubljana, 13. julija - V okviru 68. Ljubljana festivala bodo nocoj na Kongresnem trgu uprizorili baletno predstavo Falling Angels. Po tem imenom se skrivajo tri koreografije sodobnega baleta, ki so jih v prvem delu leta premierno izvedli v SNG Maribor: Left Right Left Right Alexandra Ekmana, Handman Edwarda Cluga in Falling Angels Jiržija Kyliana.