Na Hrvaškem od danes obvezne zaščitne maske tudi v trgovinah

Zagreb, 13. julija - Na Hrvaškem so v nakupovalnih centrih in trgovinah od danes obvezne zaščitne maske tudi za obiskovalce, so določili hrvaški epidemiologi. Nošenje mask je obvezno tudi za vse zaposlene v gostinskih lokalih. Medtem so iz istrske in zadrske županije sporočili, da v preteklih 24 urah ni bilo novih okuženih z novim koronavirusom.