V Južni Afriki zaostrili ukrepe proti širjenju koronavirusa

Johannesburg, 13. julija - V Južni Afriki, kjer so doslej potrdili več kot 250.000 okuženih z novim koronavirusom, so v prizadevanjih za omejitev širjenja epidemije zaostrili ukrepe, med drugim so oblasti prepovedale prodajo alkoholnih pijač in uvedle obvezno nošenje zaščitnih mask, danes poroča britanski BBC.