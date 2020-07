Večer o spodkopavanju temeljev demokratične ureditve (13. 7.)

Maribor, 13. julija - Matija Stepišnik v komentarju Od Hojsa do Srebrenice piše o tem, da se slovenski premier postavlja kot arbiter legalnosti in legitimnosti političnih ravnanj, zapisanih v zakonih, poslovnikih in ustavi, s čimer posega v osnove demokratične parlamentarne ureditve. Podobno je Janša storil tudi s tvitom ob 25. obletnici genocida v Srebrenici.