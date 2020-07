Sevilla korak do lige prvakov, Leganesu pomembne točke

Sevilla, 13. julija - Nogometaši Seville so v 36. krogu španskega prvenstva z 2:0 premagali Mallorco in jo s tem potisnili korak bližje izpadu iz prvoligaške druščine. Sevilla pa se je z zmago po točkah na tretjem mestu izenačila z madridskim Atleticom Jana Oblaka in je tako povsem blizu lige prvakov.