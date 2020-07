Napoli in Milan remizirala na jugu

Neapelj, 13. julija - Nogometaši Napolija in Milana so sinoči v Neaplju igrali neodločeno (2:2) v 32. krogu serie A. Neapeljčani imajo zdaj le dve točki zaostanka za petouvrščeno Romo in so na drugem mestu za evropsko ligo, ki pa so si jo že zagotovili z uspehom v italijanskem pokalu. Tako bi se Milan, ta čas na sedmem mestu, kvalifikaciral v evropsko ligo.