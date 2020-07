Direktor Mlekarne Celeia Vinko But za STA: Trg mleka trenutno stabilen

pogovarjala se je Vesna Pušnik Brezovnik

Arja vas, 14. julija - Druga največja slovenska mlekarna, Mlekarna Celeia, po dveh letih v rdečih številkah letos izkazuje tekoče stabilno in pozitivno poslovanje. Epidemija covida-19 po nekaterih začetnih negotovostih družbe ni posebej prizadela, trg mleka je v Sloveniji in širše trenutno razmeroma stabilen, je za STA ocenil prvi mož Mlekarne Celeia Vinko But.