EU: Dialog med Srbijo in Kosovom znova utirjen

Bruselj, 12. julija - Dialog med Srbijo in Kosovom je znova utirjen, so po današnjem virtualnem srečanju srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega premierja Avdullaha Hotija sporočili iz Bruslja. Danes so se dogovorili o ključnih elementih procesa in dnevnem redu četrtkovega srečanja v Bruslju.