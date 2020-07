Barcelona izgubila Griezmanna do konca sezone

Valladolid, 12. julija - Nogometaši Barcelone so v soboto v 36. krogu španskega prvenstva gostovali pri Valladolidu in zmagali z 1:0, a pri tem do konca sezone izgubili zvezdnika Antoina Griezmanna, pišejo španski mediji. Po današnjih zdravniških pregledih je jasno, da bo Griezmann manjkal tako na preostalih tekmah la lige kot povratno tekmo lige prvakov.