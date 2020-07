Okužbo z novim koronavirusom v soboto potrdili v 10 občinah, v dveh prvič

Ljubljana, 12. julija - Okužbo z novim koronavirusom so v soboto dokazali v desetih slovenskih občinah, največ v Murski Soboti in Kranju, v vsaki po tri. S prvo okužbo nasploh pa so se v soboto soočili v občinah Velika Polana in Radenci. Največ okužb z novim koronavirusom so doslej potrdili v Ljubljani, skupaj 319, od tega eno v soboto.