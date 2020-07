Gasilci v sobotnih neurjih črpali meteorno vodo in odstranjevali podrto drevje

Ljubljana, 12. julija - Neurja z močnimi nalivi in vetrom so v soboto popoldne in zvečer največ težav povzročila v občinah Brežice, Ilirska Bistrica, Izola in Ljubljana. Gasilci so črpali meteorno vodo iz objektov, odstranjevali podrto drevje ter pomagali pri sanaciji poškodovane prometne in druge infrastrukture.