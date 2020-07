Več tisoč Izraelcev protestiralo proti ravnanju vlade v epidemiji

Tel Aviv, 12. julija - V Tel Avivu se je v soboto zvečer zbralo več kot 10.000 Izraelcev, ki so protestirali zaradi nezadostne gospodarske pomoči vlade Benjamina Netanjahuja med epidemijo. Po navedbah tamkajšnjih medijev je prišlo tudi do spopadov med demonstranti in policijo. Trije policisti so bili lažje poškodovani, prijeli so 12 protestnikov.