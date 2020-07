Barcelona izgubila Griezmanna do konca sezone

Valladolid, 12. julija - Nogometaši Barcelone so v soboto v 36. krogu španskega prvenstva gostovali pri Valladolidu in zmagali z 1:0, a pri tem do konca sezone izgubili zvezdnika Antoina Griezmanna, pišejo španski mediji. Francoski reprezentant je med tekmo sam prosil za menjavo, saj si je poškodoval stegensko mišico, zdaj ga čakajo podrobnejši zdravniški pregledi.