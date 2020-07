Hojs za TVS: Še enkrat bom premislil o odstopu

Ljubljana, 11. julija - Notranji minister Aleš Hojs je za TV Slovenija danes povedal, da je gesto premierja Janez Janše, ki ga je prosil, naj z odločitvijo o odstopu počaka in še enkrat premisli, vzel resno. "Vsekakor bom v naslednjih dveh, treh dneh o tem temeljito premislil. Že danes pa lahko rečem, da bom to gesto sprejel vsaj za čas do moje interpelacije," je dejal.