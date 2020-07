Dirkačem in članom moštev F1 na Madžarskem grozijo tudi zaporne kazni

Spielberg, 11. julija - Madžarske oblasti in pristojni organi so dirkače formule 1 in člane moštev pred prihajajočo VN Madžarske na Hungaroringu opozorili, da jih lahko ob neupoštevanju strogih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa doletijo visoke denarne in tudi zaporne kazni, poročajo tuje tiskovne agencije.