Po svetu izrazi obžalovanja ob spremembi statusa Hagije Sofije v mošejo

Washington/Bruselj/Pariz, 11. julija - Po svetu se nadaljujejo izrazi obžalovanja ob odločitvi turških oblasti, da status nekdanje istanbulske katedrale Hagija Sofija spremenijo iz muzeja v mošejo. Obžalovanje so med drugim izrazili v Evropski uniji, Franciji in ZDA. V zgradbi so že začeli priprave na odprtje za muslimanske molitve, ki je predvideno 24. julija.