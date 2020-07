Celotno moštvo Züricha v karanteni

Zürich, 11. julija - Celotno moštvo švicarskega nogometnega kluba Zürich bo po zadnjih pozitivnih testih na novi koronavirus v karanteni najmanj do 17. julija, poročajo tuje tiskovne agencija. Potem ko je bil v petek na covid-19 pozitiven kosovski branilec Mirlind Kryeziu, je klub sporočil, da so okuženi še drugi igralci in del strokovnega štaba.