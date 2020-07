Latvija bo letos septembra gostila odbojkarsko EP na mivki

Ljubljana, 11. julija - Evropska odbojkarska zveza (CEV) se je odločila, da bo letos priredila evropsko prvenstvo na mivki. Med 16. in 20. septembrom ga bo gostila Latvija, najboljši odbojkarji in odbojkarice se bodo med seboj pomerili na plaži Majori v Jurmali, so danes sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Latvija je EP gostila že leta 2017.